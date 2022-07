Via America, finalmente pulizia

TERMOLI. «Buongiorno, grazie al vostro intervento si è visto già qualcosa infatti è arrivato il giardiniere del comune a tagliare la siepe che invadeva il marciapiede. Ora ci vorrebbe l'interessamento di qualcuno del comune che si impegnasse a mettere in quest'angolo di verde, qualche panchina e qualche giochino per i bambini, ringrazio di nuovo, cordiali saluti un gruppo di condomini di via America 42».

