Pullman fatiscenti e strada mulattiera, lo sfogo dei pendolari

MAFALDA-TERMOLI. Tratta Mafalda, Tavenna e Palata, lo sfogo di un pendolare.

«Il pullman fa schifo ed è sporco. E' tutto rotto e ci piove dentro. E' una vergogna! Parliamo della tratta che va da Mafalda, Tavenna e Palata per la zona industriale di Termoli. Gli autobus che usano per questa tratta sono fatiscenti, cadono a pezzi, sono sporchi, senza tendine per il sole, sedili strappati. Nemmeno in Africa ci sono questi pullman e, in più d'inverno quando piove, piove dentro in vari punti e uno deve trovare il posto dove non gocciola. Dai vetri laterali, con le guarnizioni rotte ci passa anche il vento. E'uno schifo totale!

In più a causa del ponte di Palata nel quale è vietato il transito, facciamo un giro infernale per arrivare a Termoli. Invece del ponte siamo costretti a passare per Montecilfone, poi Guglionesi e da Guglionesi percorriamo una strada mulattiera, rotta in vari punti con la brecciolina invece dell'asfalto, per arrivare fino allo zuccherificio e da li prendiamo finalmente un pezzo di strada buona».

