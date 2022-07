Via Mar Mediterraneo e le promesse non mantenute

TERMOLI. «Sono anni che ci viene promesso l’asfalto sulla strada di Via Mar Mediterraneo ma ad oggi ancora niente! Sono stati stanziati anche i soldi da parte del comune già lo scorso anno, circa 300 mila euro. La strada, ovviamente, è priva di illuminazione, quindi poco sicura la notte (per furti ecc.). Quando piove si creano dei fossi incredibili che ovviamente rovinano le auto; danni che poi chi paga? E' davvero troppo tempo che va avanti questa situazione. Bisogna che qualcuno faccia qualcosa. I condomini di via Mar Mediterraneo».

