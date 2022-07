Quello che rimane delle corse spericolate delle auto: segnali divelti

TERMOLI. «Buongiorno questa è una ulteriore prova di quello che succede tra via Giappone incrocio via Asia di notte. Corse in moto corse in auto e stanotte siamo stati svegliati da un tonfo alle 2.45 e probabilmente un’auto ha divelto i segnali stradali della rotonda e in seguito frastuono di moto. Chi può risolvere questi problemi e i furti a Termoli? Grazie una lettrice».