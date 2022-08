Cantiere fermo

TERMOLI. Inspiegabilmente i lavori del cantiere sulla tangenziale Nord di Termoli, che interessano il viadotto sul Sinarca, continuano ad essere fermi.

Tanti sono i disagi per gli automobilisti, soprattutto in questo periodo di vacanze, che il semaforo, che regola il senso di marcia, crea formando lunghe code anche nelle ore non di punta del traffico.

L'Anas ai cittadini, e non solo, deve delle spiegazioni di tanto ritardo nella fine dei lavori.

Nicola Felice