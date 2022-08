La discarica sulla spiaggia

TERMOLI. «Buongiorno. Volevo segnalare la situazione rifiuti su questo tratto di spiaggia libera nel tratto dopo lo stabilimento "le dune". Un cestino non svuotato non è più un cestino, diventa una discarica.. Forse Rieco dovrebbe fare più attenzione in questo periodo. Non è un'immagine di Termoli da poter offrire».

