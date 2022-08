Via Mario Milano, noncuranza o incivili?

TERMOLI. «Buongiorno, con la presente per segnalare come venga sistematicamente trascurata la pulizia di via Mario Milano e, in particolare il tratto finale verso i lidi. Vi giro alcune foto che mostrano come la pulizia non viene effettuata da giorni. La via in questione è una delle vie di ingresso a Termoli e, quindi, un biglietto da visita. È veramente triste vedere queste cose che rappresentano una mancanza di amor proprio e di lungimiranza da parte di chi dovrebbe provvedere allo sviluppo del turismo.

Probabilmente è la noncuranza degli operatori che, sebbene pagati dal comune, tralasciano questa attività? Non so. Spero che questa mia segnalazione venga presa nel modo giusto e propositivo».

Galleria fotografica