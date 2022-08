Ratti al laghetto del parco

TERMOLI. «Il giorno 20 agosto, alle ore 10, ero al parco con il mio nipotino presso il laghetto che ospita le tartarughe ad osservarle mentre mangiavano due residui di panino che avevamo buttato loro in acqua quando è sbucato un ratto come si vede dalla foto. Credo che esista una colonia sotto il battuto di cemento che andrebbe eliminata. Ci sono le cassette con le esche per topi ma evidentemente risalgono a tanti anni fa ed andrebbero rimpiazzate. Se potete interessare chi di dovere ve ne sarei grato».

G. R.