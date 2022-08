Via Belvedere... solo di nome

TERMOLI. Buona Sagra del Pesce all'angolo tra via Frentana e via Belvedere: «Sarà vuoto quando i "turisti" stasera verranno a vedere i fuochi? Non so comunque si riempie anche dopo poco che vengano svuotati, il 99% sono sacchetti di chi non fa la differenziata. Certo la raccolta differenziata non è facile per chi è ospite solo pochi giorni ma bisognerebbe trovare una soluzione, specialmente in zone dove una casa su tre è B&B o comunque ospita "turisti". Comunque vi assicuro ho visto "conferire" sacchetti anche ai residenti e anche a proprietari di B&B che di "turisti" ci campano».

