La plastica va nei mastelli

TERMOLI. «Domenica scorsa mentre ero in piazza Monumento ho notato una signora che faceva delle "strane" manovre vicino ai cestini dell'immondizia sotto palazzo Graziani: prendeva le bottiglie di plastica da una borsa di plastica appesa al suo braccio e le buttava nel cestino. Avrei voluto dirle qual cosa, ma si è prontamente dileguata.

Il cestino ormai riempito: per fortuna era quello giusto della plastica.

Forse la signora non ha i bidoncini per la raccolta differenziata perché non paga la TA.RI.?»