Piove nell'autobus

BASSO MOLISE. Inviati davvero speciali, con accompagnamento musicale: è quanto documentano i lavoratori pendolari della tratta Palata-Tavenna-zona industriale di Termoli, che nei giorni scorsi hanno più volte manifestato disagio per le condizioni in cui viaggiano per recarsi al lavoro.

Stavolta non parole, ma la canzone di Jovanotti "Piove", visto che nell'autobus la pioggia entrava per davvero.