Calcestruzzo in strada, attenzione!

MAFALDA. «Perde calcestruzzo all'uscita del proprio cantiere dove aveva appena finito di caricare.

Lo stabilimento sta sul sito di Mafalda, sulla strada provinciale 78. Non so se è la stessa azienda, visto che anche su per San Felice ad Acquaviva Collecroce c'è cemento raffermato.

Quando fanno le curve a sinistra, per l'eccesso, perdono cemento per strada. Eppure la macchina della provincia gira tutti i giorni e dopo parliamo di sicurezza stradale»