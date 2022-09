Milan club Carmine D'Angelo a San Siro

TERMOLI. Il Milan club "Carmine D'Angelo" di Termoli è giunto con una delegazione numerosa a Milano ed è pronto ad esporre il suo striscione in mezzo ai 70mila di San Siro, questa sera alle 20.45, in occasione del big match che vale per la lotta allo scudetto tra Milan e Napoli. Da quando è nato ufficialmente il club rossonero non ha fatto mai mancare il suo tifo entusiastico nelle grandi partite, sia di campionato che di coppa Termoli, sempre presente.