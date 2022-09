Tombini: a chi compete la pulizia?

TERMOLI. «Buongiorno, queste che vedete sono le condizioni in cui versano i tombini in Via Federico II, nel Borgo vecchio a Termoli. Di chi è la competenza della loro pulizia, in previsione delle probabili piogge? Aspettiamo di allagarci e poi intervenire. Cordiali saluti».

Galleria fotografica