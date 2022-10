Intervento lampo: sistemata la recinzione

TERMOLI. Intervento lampo degli operai della manutenzione comunale, che avvisati dell'incidente avvenuto in via Martiri della Resistenza, nell'area di cantiere dove è in corso di realizzazione lo spartitraffico, in direzione Nord, dopo il terminal bus, sono accorsi per sistemare loa rete metallica che era stata danneggiata dall'urto dello scooter.

