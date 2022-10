Rattoppi in via Padova

TERMOLI. «Salve signor direttore, sono un abitante di via Padova. Con la presente chiedo gentilmente se possibile di pubblicare le foto tutte che mando in allegato per far vedere a chi di competenza la situazione della strada per l'appunto in Via Padova.

Strada aperta, buche che qualche settimana fa hanno riempito con la terra tanto per far vedere (ditemi se è questo il modo). La pensilina della circolare sono anni che è così, per la quale ho fatto anche altre segnalazioni sempre tramite TermoliOnLine ma, evidentemente, non interessa a nessuno. Il terreno davanti ad un box auto che si è abbassato ecc..... Speriamo questa volta qualcuno si prenda la briga almeno di venire a vedere la situazione, grazie!».

