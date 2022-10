Muro rossonero a San Siro

TERMOLI. San Siro a colori ieri e tinte fosche bianconere, così poco Allegri in campo. Ad assistere al match di cartello Milan-Juventus anche i fedelissimi rossoneri del Milan club Carmine D'Angelo, che non fa mancare il proprio supporto alla squadra di Stefano Pioli, bis già in programma per la sfida col Chelsea di dopodomani.