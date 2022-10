Cinghiale a spasso in centro

Il cinghiale a spasso sul lungomare Nord

TERMOLI. Un cinghiale in stazione, non è una barzelletta, ma le foto che ci hanno inviato due lettori assidui di Termolionline, che stamani in via Duca degli Abruzzi hanno incrociato l'esemplare ungulato.

In un video inviato alla redazione il cinghiale di notte stava circolando sul lungomare Nord.