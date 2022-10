Fioriere-discarica in corso Nazionale

TERMOLI. «Buongiorno. A pochi giorni dal posizionamento dei nuovi arredi urbani in Corso Nazionale di Termoli, si può "ammirare" l'immagine vergognosa delle foto che vi invio. Fioriere e laterali delle panchine che, presumo, saranno riempite da piante e fiori, sono già deposito di immondizia. Non oso immaginare quando ci saranno piante e fiori: temo uno scempio.

Ora corre l'obbligo di dire che si critica sempre l'amministrazione comunale, ci si lamenta dell'aspetto della nostra città, per sporcizia o altro. La città è nostra, dovremmo essere noi in primis ad averne rispetto, altrimenti tutto quello che verrà fatto per migliorare Termoli sarà sempre inutile. Rieduchiamoci ai valori del rispetto per le persone, per la natura, per l'ambiente e per le cose, inculchiamo tali valori anche a bambini e ragazzi. Critichiamo di meno, abbandoniamo le lamentele e adoperiamoci di più. Grazie. Buona giornata a tutti» Pina.

