Viale Marinai d'Italia al buio

TERMOLI. «Questa è la situazione del passaggio ciclopedonale di viale Marinai d'Italia. In un tratto non ci sono nemmeno più i lampioni e nel tratto successivo sono tutti spenti. È una situazione che io ho segnalato alla pagina Facebook del comune già un anno fa. Anche quando funzionano le luci nel tratto dove ci sono i lampioni non è che chissà quanto illuminano.

Speravo che con i lavori che hanno fatto per la pista ciclopedonale sarebbe migliorata la situazione, invece no è rimasta così, senza lampioni per un tratto e scarsa visibilità dove ci sono e quelle volte che funzionano. È un passaggio molto usato sia in estate e sia in inverno, mattina e sera ed è assurdo che sia in queste condizioni. Grazie e buona giornata».

Galleria fotografica