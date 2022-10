Trova l'errore

TERMOLI. Doppio stupore per gli automobilisti in transito sulla parte terminale di Corso nazionale, in prossimità della Madonnina, il solito e rituale cantiere che ormai in modo itinerante blocca la circolazione e devia altrove il traffico... e il cartello sgrammaticato "stada chiusa", e non era una R moscia quella che mancava...

