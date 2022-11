Marciapiedi dissestati in via Volturno

TERMOLI. «In tutta via Volturno tutti i marciapiedi sono impraticabili, e dove sono presenti le strisce pedonali, non ci sono scivoli per accedere ai marciapiedi, con sedia a rotelle e passeggini.

È da tenere presente, che su questa strada, ci sono due scuole e la chiesa di San Pietro e Paolo, molto frequentata anche da persone anziane e diversamente abili. Speriamo che questo disagio, venga risolto».

