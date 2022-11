Cerchi all'imbrunire sulla spiaggia di Termoli

TERMOLI. Inviati speciali sulla spiaggia di Termoli a Piè di Castello.

Agostino Senese anche quando le condizioni climatiche non sono delle migliori non fa venire meno la sua grande passione artistica, quella di disegnare forme, belle e affascinanti, come dei cerchi concentrici sull'arenile. Quelli che vedrete sono state fatti disegnati nel primo weekend di novembre, dove ha sfidato vento, freddo e pioggia battente.

