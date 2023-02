Perdita idrica in centro, operai al lavoro

TERMOLI. Residenti del centro segnalano una perdita idrica nella zona compresa tra via Duca degli Abruzzi, via Nino Bixio e via Mazzini. Gli operai dell'Acea Molise sono al lavoro da diverse ore per riparare il guasto e ripristinare il flusso idrico.