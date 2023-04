Puntuali anche a scuola, cinghiali all'ingresso dell'Alberghiero

Cinghiali all'istituto alberghiero di Termoli

TERMOLI. Ormai non si contano più le segnalazioni di cinghiali sul territorio comunale di Termoli. Nell'ultima settimana ve ne sono stati ben tre, il primo sulla spiaggia di Rio Vivo, proprio a Pasqua.

Quindi in via Asia, che di districavano in mezzo alla circolazione delle auto, quindi stamani, in orario scolastico, puntuali all'ingresso dell'istituto Alberghiero.