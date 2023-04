A Colle Macchiuzzo l'erba cresce

TERMOLI. «Abito a Colle Macchiuzzo. Prendo spesso la circolare in via Cardarelli. Molte sono le persone che aspettano la circolare e la situazione della via non è delle migliori.

C'è erba molto alta che non viene tagliata, insetti di vario genere, polvere e sono stati avvistati anche dei serpenti. Speriamo che segnalando questa situazione, il Comune provveda a far tagliare l'erba. Grazie».