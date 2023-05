Il "Giro" dei volontari

TERMOLI. Nel day after del passaggio del Giro d'Italia sulle strade del territorio comunale di Termoli, simbolicamente rappresentati in questa foto dalla Misericordia di via Biferno, un ringraziamento collettivo alle decine e decine di volontari delle associazioni locali che hanno permesso lo svolgimento della manifestazione in piena sicurezza, contributo fondamentale offerto in sinergia con le forze dell'ordine.