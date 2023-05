Indovina chi viene a cena? Un cinghiale, naturalmente

TERMOLI. Indovina chi viene a cena? Un cinghiale, ormai è ricorrente la presenza degli ungulati sul territorio di Termoli.

L’ultima presenza segnalata è stata quella di ieri sera in via delle Camelie, dove l’anima selvatico si è presentato proprio all’ora convenuta. Battute a parte, la proliferazione degli animali selvatici è un fenomeno di vasta portata, come dimostrano anche le cronache di località vicine come Vasto, ad esempio.