Parcheggio contromano in via Dante

TERMOLI. Se ne vedono davvero di tutti i colori. Traffico a singhiozzo in via Dante a causa di un'auto lasciata in sosta sulla strada, contromano. Il conducente l'ha lasciata parcheggiata come se nulla fosse, nel tratto dove sono in rifacimento i marciapiedi.

Ovvio l'intervento della pattuglia della Polizia municipale, che ha fatto ricorso al carro attrezzi per la rimozione del veicolo.