Marciapiedi in piazza del Papa

TERMOLI. Residenti come inviati speciali: «Sono una signora che risiede in via Canada a Termoli, le invio le foto dei marciapiedi di Piazza del Papa, condizioni che non permettono a noi pedoni di attraversare a piedi quella zona con il rischio di essere investiti perché costretti a camminare in mezzo alla strada».

T. S.

