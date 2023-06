Come si accede in spiaggia?

TERMOLI. Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione da parte di alcuni lettori sull'accesso "selvaggio" alla spiaggia libera di Termoli.

«Questo è lo stato in cui versa la spiaggia libera e le strade di accesso, nella zona dopo il grattacielo. Non esiste quasi più la passerella per accedere alla spiaggia perché piena di erbaccia e anche di oggetti abbandonati».

Galleria fotografica