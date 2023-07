...Raccogliamole

TERMOLI. "Gentile Direttore,

Solo un piccola rimostranza da cittadino che crede nel principio di responsabilità e gestione intelligente dell’impegno civico.

Ho chiamato Rieco per segnalare un disservizio legato alla mancata raccolta di due, dico 2 buste di dimensioni medio piccole, di ritaglio prato che sono rimaste fuori casa per un po’ di giorni.

Rieco mi ha risposto che si ritirano solo due bustine piccole e trasparenti, altrimenti bisogna prenotare il ritiro. (Le buste non erano trasparenti ma comunque in materiale bio e nell’indecisione visto il colore diverso si potevano ritirare con il secco residuo a limite).

Ora credo sia assurdo nel rispetto delle persone e in maggior misura dell’ambiente prenotare un camion per due sacchetti di ritagli….un minimo di elasticità non guasterebbe pur nel rispetto delle Regole)

Ad ogni modo visto che parlano di correttezza e richiamano il perimetro delle “Regole”, di seguito quello che ho trovato mercoledì della scorsa settimana davanti casa mia dopo il passaggio del camion per la raccolta del vetro…e per inciso ho preso scopa e paletta e ho raccolto tutto evitando di richiamare e intervenire sull’accaduto.

Sono sicuro di non essere il solo a sperare in un rapporto di collaborazione più efficace ed efficiente. Un caro saluto. Un cittadino”.