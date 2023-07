Disavventura sulla sabbia

TERMOLI. Egregio Direttore, Volevo segnalarLe, da testimone oculare, un episodio accaduto questa mattina sulla spiaggia presso il Residence Pollice, luogo dove trascorro un breve periodo di vacanza. Il fatto, certamente insolito ma non più di altri, ha dimostrato il sangue freddo e la prontezza del bagnino di turno, N.C., nel risolvere una situazione non grave, certo, ma che avrebbe potuto creare un po’ di scompiglio fra i bagnanti. Il giovane bagnino, infatti, mentre era intento a svolgere le sue normali mansioni di sorveglianza sulla spiaggia, notava un roditore aggirarsi tra la riva del mare e gli ombrelloni della struttura. Cercando di non dare troppo nell'occhio per non causare allarme e paura tra i presenti, iniziava a dare la caccia (nel vero senso del termine!) al topo e dopo un breve inseguimento riusciva ad avere la meglio sul roditore. Cosciente del possibile pericolo che un animale di quel tipo (trattandosi proprio di un ratto) poteva rappresentare per le persone, (soprattutto donne e bambini che frequentavano a quell'ora l'arenile) l'assistente bagnanti ha prontamente reagito per garantire, anche in questo modo, la sicurezza degli ospiti del residence. L'episodio sopradescritto, ripeto, pur non gravissimo e, forse, non eclatante nella sua unicità, ha dimostrato, ancora una volta, che avere personale addetto alla sicurezza delle strutture balneari valido e coscienzioso é sempre tranquillizzante, non solamente quando lo stesso é chiamato a svolgere compiti ed interventi ben più difficili ed importanti. Grazie per la Sua cortese attenzione. Cordialmente.

T. C.