Superluna dello Storione: le foto dalla spiaggia di Petacciato marina

PETACCIATO. Nella notte tra l’1 e il 2 agosto è andato in scena lo spettacolo della Superluna dello Storione.

Anche la denominazione “dello storione” non è un termine non scientifico: riprende la denominazione che davano alcune popolazioni americane alla luna piena che cadeva nei giorni in cui nei grandi laghi si osserva un'abbondanza di storioni.

È stata "Super" perché era una Luna piena e allo stesso tempo nel punto della sua orbita più vicina alla Terra, combinazione per cui è apparsa più grande e luminosa.

L'altro appuntamento immancabile nel cielo di agosto è quello della "Luna Blu" tra il 30 e 31 agosto.

