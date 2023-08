In diretta dal Parco: «Noi ci rifiutiamo... di vederlo così»

TERMOLI. «In diretta dal Parco comunale di Termoli. Questi contenitori sono un residuo del Termoli Summer Festival dello scorso luglio e si sono trasformati in una discarica! Nel resto del parco comunale la situazione non cambia di molto perché i cestini e rifiuti non vengono ritirati da 2 settimane! Brutto biglietto da visita per il nostro polmone verde».

R. M.

Galleria fotografica