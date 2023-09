Vandali e incuria all'area giochi di Difesa Grande

TERMOLI. «Vorrei segnalare area giochi quartiere Difesa Grande Termoli, foto scattate domenica pomeriggio. Giochi rotti e non in sicurezza... dato che ora con l'inizio delle scuole verranno utilizzate molto, chiedo, se possibile si possa comunicare mediante il vostro sito il problema in questione. E quantomeno verificare la sicurezza e far intervenire il comune nel ripristino delle stesse. Grazie "un genitore"».

Lo stesso genitore sottolinea come i danni siano provocati sicuramente da atti vandalici.

Galleria fotografica