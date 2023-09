La Regione Molise s'illumina di viola

Palazzo Vitale s'illumina di viola: la Regione Molise aderisce alla giornata mondiale dell'Alzheimer

TERMOLI. Alle 19.30 Palazzo Vitale in via Genova a Campobasso, si è tinto di viola. La Regione Molise partecipa alla giornata mondiale dell'Alzheimer per volontà del presidente della Giunta, Francesco Roberti.