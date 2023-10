"Solito sacchetto" sul secondo corso: ispezione delle Guardie ecologiche

TERMOLI. «Ecco di nuovo il solito sacchetto di immondizia che impesta di un puzzo insopportabile corso fratelli Brigida, in prossimità dell'incrocio con via Frentana. Giace in quel posto da venerdì sera, per il godimento crescente in tutto il weekend di un olezzo terribile. È stato richiesto l'intervento delle guardie ecologiche».

Guardie ecologiche Congeav che si sono recate sul posto. Sollecitata anche la Rieco Sud per la rimozione del sacchetto.