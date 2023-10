«Immissione pericolosa»

MAFALDA-SAN FELICE DEL MOLISE. Dal decoro delle arterie alla loro sicurezza. Nuova segnalazione inerente alla viabilità provinciale, proprio mentre è in corso la “campagna elettorale” tra i quasi mille amministratori locali per la presidenza della Provincia di Campobasso.

Stavolta riflettori accesi sulla SP 158, strada di collegamento alla Fondo Valle Trigno, di 8 chilometri.

Chi vi transita chiede che venga disposto un senso unico alla bretella di Mafalda.

«Stamani ho sfiorato un incidente, sono riuscito a schivare il pericolo perché conosco l’arteria e anche come la percorrono gli automobilisti. Dalla bretella di Mafalda i veicoli in immissione si fermano in piena curva per svoltare a sinistra, questo accesso in piena curva andrebbe disciplinato. Sarebbe opportuno un senso unico, oppure anche dei jersey».