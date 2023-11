Micio in via Roma, chi lo adotta?

TERMOLI. Due ragazzi torinesi in procinto di ripartire per la città piemontese in treno hanno liberato un micino spaurito dal cofano di un'auto parcheggiata in via Roma. Ora sul muretto lo custodiscono a vista col gattino nascosto nella siepe e ci hanno fermato per chiedere se si fosse interessati ad adottarlo. Da qui nasce questo annuncio, per sollecitare eventuali persone di buon cuore.