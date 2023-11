Trovati gatti agonizzanti e morti in centro

TERMOLI. «E di questo scempio ne vogliamo parlare? Gatti morti e in agonia in via Vittorio Emanuele e angolo via Cairoli. Sicuramente avvelenati. Ma come si può? Poveri animali.

Pregherei l'amministrazione comunale di far rimuovere questi piccoli cadaveri, e di punire queste persone senza cuore»