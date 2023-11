"Se domani non torno distruggi tutto"

TERMOLI. È apparso questa mattina, lunedì 27 novembre, questo striscione significativo, sul viadotto Molinello di via Corsica a Termoli.

La giornata mondiale contro la violenza sulle donne non è passata, non passa e non passerà. La lotta ai femminicidi deve essere fatta tutti i giorni. Ed ecco lo striscione questa mattina. La frase "Se domani non torno distruggi tutto", è tratta dalla poesia di Cristina Torre Cáceres diventata virale dopo il femminicidio di Giulia Cecchettin.

Un segno forte, il simbolo della lotta contro la violenza di genere, soprattutto nelle manifestazioni del movimento Ni una menos, partito in Argentina nel 2015.