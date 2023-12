Scontro in via del Molinello

TERMOLI. Incidente dalle dinamiche particolari, quello avvenuto nel pomeriggio di oggi a Termoli in via del Molinello.

Per fortuna non ci sono stati feriti nello scontro tra i 2 mezzi da lavoro e sul posto sono intervenute le forze dell'ordine per rilevare il sinistro.

Danni apparentemente contenuti anche agli stessi veicoli incidentati.