La Fiera della... Befana

TERMOLI. Come annunciato, anche su sollecitazione di diversi lettori che ci hanno scritto per chiederci informazioni a riguardo, confermiamo come in piazza Giovanni Paolo II e in via America, stamani, si svolge nonostante la festività dell'Eplfania la fiera mensile, che cade ogni primo sabato.

Sull'edizione odierna pende l'incognita meteo, gli ambulanti auspicano come non piova in queste ore di attività all'aperto.

