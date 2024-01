Si apre una buca in via Torino

TERMOLI. Non ancora piove... e cede il manto stradale.

Scherzi a parte, una buca si è aperta in via Torino, arteria periferica urbana, nel quartiere Porticone, non nuovo a cedimenti simili. L'area è stata transennata e inibita alla circolazione, dopo l'intervento della Polizia locale e chiaramente la circolazione ne viene limitata.

