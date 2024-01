Brucia canneto a Campomarino lido

CAMPOMARINO. Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli e Polizia locale di Campomarino intervenuti nel pomeriggio di ieri in contrada Marinelle, nei pressi del porto turistico Marina di Santa Cristina, per un incendio divampato in un canneto.

In seguito all'intervento eseguito congiuntamente con i Vigili del Fuoco, sono in corso accertamenti da parte della Polizia Locale, intervenuta sul posto, per verificare eventuali violazione da parte dei proprietari dei fondi, circa il mancato rispetto del regolamento comunale che prevede di tenere puliti i terreni durante tutto il periodo dell'anno.