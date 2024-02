«Aiutatemi a ritrovare Bianchina»

CAMPOBASSO. «Da circa 10 giorni non abbiamo più notizie di Bianchina, sparita da zona San Pietro (vicino la Misericordia) una gattina facente parte della mia colonia, di davvero tanti gatti amati e curati costantemente.

È di una dolcezza disarmante, abituata al contatto umano e pesa circa 4,5kg. È vaccinata sterilizzata e microchippata. Vi chiediamo in ginocchio di riportarcela anche in forma anonima, ciò che conta per noi è riaverla. Se qualcuno l’avesse presa o trovata può contattarmi al 3808679340».