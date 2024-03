Mamma Lucia e Sophia Pia: «Grazie al dottor Flocco e alla sua equipe»

TERMOLI. Sophia Pia Buttiglione è nata presso il Punto nascita di Termoli, ieri, giovedì 29 febbraio alle ore 22:05, grazie al dottor Saverio Flocco e alla sua equipe.

La mamma, la signora Lucia D’Angelo, ci tiene a ringraziare il primario, il dottor Flocco. "Grazie al dottor Flocco per avermi seguita con professionalità. Il dottor Flocco è stato sempre disponibile, chiamando ogni secondo in reparto per aver aggiornamenti. Una persona sempre presente e umana. Grazie anche a tutto lo staff per avermi aiutata con amore e dolcezza».