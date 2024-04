L'utilitaria che fa da "tappo" in sosta vietata

TERMOLI. Inciviltà stradale, una utilitaria parcheggiata dove non potrebbe e dovrebbe ha fatto da tappo in un'ora cruciale in viale Martiri della Resistenza, bloccando un tir che stava percorrendo la rotatoria e determinando una fila lunga di veicoli dietro il mezzo pesante. Ingorgo all'imbocco del Terminal Bus.