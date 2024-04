Finestra pericolante, Vigili del fuoco intervengono in centro

TERMOLI. Vigili del fuoco chiamati a intervenire nella serata di ieri in Corso Vittorio Emanuele III, a causa del forte vento delle imposte di un'abitazione chiusa erano diventate pericolanti. L'intervento della squadra del 115 è servito per mettere in sicurezza l'appartamento e garantire l'incolumità pubblica in una zona centrale della città.





